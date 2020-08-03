Коронавирус
Lenta.ruСтраны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Как отмечает агентство, страны ЕС также «агрессивно» настроены в этом вопросе, планируя первыми выкупить необходимое число доз препарата. Аналитики высказывают опасение, что доз не хватит на 7,8 миллиарда человек, и остальные, менее богатые страны окажутся «последними в очереди» получения вакцины.
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Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
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