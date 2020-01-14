Общество
Вести.RuСтрасбургский суд не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека не признал политическим второе дело против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя банка "Менатеп" Платона Лебедева. Вместе с тем была удовлетворена их жалоба на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека.
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Здоровье
Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Общество
Первый авианосец в РФ планируется построить по чертежам «Ульяновска»
Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
Экономика
Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн
Показатель по итогам 2019 календарного года на 17,1% превысил итог года предыдущего.
Происшествия
В Петербурге угонщика иномарки остановили 19 пуль
Автомобиль оказался угнанным, в салоне нашлось "профессиональное" оборудование для хищений автотранспорта Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ранним утром 14 января в Пушкинском районе полицейские решили остановить внедорожник Range Rover, водитель которого грубо нарушал ПДД.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Общество
Изменится система оплаты труда учителей
Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку
В отпуск актриса взяла и старших наследников — на общем снимке с подписью «Бали» присутствуют также 17-летняя дочь Елизавета и сыновья Климовой от актера Игоря Петренко — Матвей и Корней.
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Происшествия
Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области
Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
Экономика
Россияне стали гораздо чаще банкротиться
В прошлом году россияне стали гораздо чаще банкротиться.
Шоу-бизнес
Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде
Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Армия и оружие
Это была тренировка: Россия будет страшно «кошмарить» Украину на море
По мнению «майданного эксперта» Андрея Клименко, усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе были лишь тренировкой перед полной блокадой украинских морских портов со стороны Москвы.