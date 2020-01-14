Европейский суд по правам человека не признал политическим второе дело против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя банка "Менатеп" Платона Лебедева. Вместе с тем была удовлетворена их жалоба на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека.

Политика Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.

Происшествия В Петербурге угонщика иномарки остановили 19 пуль Автомобиль оказался угнанным, в салоне нашлось "профессиональное" оборудование для хищений автотранспорта Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ранним утром 14 января в Пушкинском районе полицейские решили остановить внедорожник Range Rover, водитель которого грубо нарушал ПДД.

Авто АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Общество Изменится система оплаты труда учителей Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку В отпуск актриса взяла и старших наследников — на общем снимке с подписью «Бали» присутствуют также 17-летняя дочь Елизавета и сыновья Климовой от актера Игоря Петренко — Матвей и Корней.

Шоу-бизнес Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию.

Гаджеты Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.