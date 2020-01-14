Общество

Вести.RuВести.RuСтрасбургский суд не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека не признал политическим второе дело против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя банка "Менатеп" Платона Лебедева. Вместе с тем была удовлетворена их жалоба на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека.
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В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

РИА Новости05:35

Европейский суд по правам человека не признал второе дело ЮКОСа политическим

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ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по «второму делу ЮКОСа»

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Коммерсантъ04:40

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

РБК04:06

Ходорковский прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ведомости06:03
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Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет

Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
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Первый авианосец в РФ планируется построить по чертежам «Ульяновска»

Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
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Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн

Показатель по итогам 2019 календарного года на 17,1% превысил итог года предыдущего.
Вести.Финанс вчера в 23:45
Происшествия

В Петербурге угонщика иномарки остановили 19 пуль

Автомобиль оказался угнанным, в салоне нашлось "профессиональное" оборудование для хищений автотранспорта Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ранним утром 14 января в Пушкинском районе полицейские решили остановить внедорожник Range Rover, водитель которого грубо нарушал ПДД.
REGNUM 04:40
Авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
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NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:03
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

RT на русском 12 января в 06:39
Политика

«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:42
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 02:06
Общество

Изменится система оплаты труда учителей

Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.
The Penza Post вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Российская газета 04:55
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 03:54
Кино

Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

Известия вчера в 00:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку

В отпуск актриса взяла и старших наследников — на общем снимке с подписью «Бали» присутствуют также 17-летняя дочь Елизавета и сыновья Климовой от актера Игоря Петренко — Матвей и Корней.
Пятый канал 04:44
Происшествия

СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке

Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
РБК 05:13
Происшествия

Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
РБК 05:00
Экономика

Россияне стали гораздо чаще банкротиться

В прошлом году россияне стали гораздо чаще банкротиться.
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Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде

Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию.
Gazeta.SPb вчера в 14:01
Политика

Черные ящики разбившегося в Иране «Боинга» отправят на Украину

iReactor 04:36
Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
ФАН вчера в 03:16
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество

Новые температурные рекорды ожидаются в России

Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие

Это была тренировка: Россия будет страшно «кошмарить» Украину на море

По мнению «майданного эксперта» Андрея Клименко, усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе были лишь тренировкой перед полной блокадой украинских морских портов со стороны Москвы.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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