Происшествия
Газета.RuСтрашный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области. В огне, который полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, погибли трое детей - пятилетняя девочка, ее новорожденная сестра и их годовалый брат.
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Происшествия
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Армия и оружие
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