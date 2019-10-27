Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области. В огне, который полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, погибли трое детей - пятилетняя девочка, ее новорожденная сестра и их годовалый брат.

Происшествия В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Шоу-бизнес Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.

Происшествия Рязанский священник избил свою жену Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.

Политика Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа Опытные путешественники рассказали, как им удается провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, сообщает Aviasales.