Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтрашный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области. В огне, который полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, погибли трое детей - пятилетняя девочка, ее новорожденная сестра и их годовалый брат.
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Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Газета.Ru06:16

Тела троих детей нашли на месте пожара под Рязанью

РЕН ТВ02:59

В сгоревшем доме в Рязанской области обнаружили тела трех детей

РБК03:09

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В Рязанской области нашли тела трех детей в сгоревшем доме

РИА Новости02:48

При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибли трое детей

ТАСС02:48

СК опубликовал видео с места гибели троих детей под Рязанью

Московский Комсомолец05:51
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