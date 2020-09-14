Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник совершили полеты к западу от Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов. По их сведениям, американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Стратегические бомбардировщики США В-52Н снова прошли возле Крыма

REGNUM11:19
Интерфакс

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

Интерфакс09:44
Газета.Ru

Бомбардировщики США пролетели около Крыма

Газета.Ru10:00
Взгляд.ру

К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета

Взгляд.ру10:12
Lenta.ru

Американские бомбардировщики приблизились к границе России

Lenta.ru08:32
Avia.pro

Истребитель Су-27 завис над американским бомбардировщиком и попал на видео

Avia.proвчера в 21:18
Росбалт

К границам России приблизились бомбардировщики США

Росбалт12 сентября в 02:14

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Петербургский дневник02:58
2K

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
79

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
23

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
320

«Лапочкин нарушил хартию ФИФА». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство матча «Динамо» — «Рубин»

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.
Спорт-Экспресс12:08