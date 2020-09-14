Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма
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Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник совершили полеты к западу от Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов. По их сведениям, американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании.В источнике
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