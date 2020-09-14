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Интерфакс
Интерфакс

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

4 сентября пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, войдя в воздушное пространство Украины, совершила полеты к северу от Крыма. Самолеты с позывными Julia51 и Julia53 более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.В источнике
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Взгляд.ру

К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета

Взгляд.ру10:12
Газета.Ru

Бомбардировщики США пролетели около Крыма

Газета.Ru10:00
Lenta.ru

Американские бомбардировщики начнут регулярно патрулировать небо над Украиной

Lenta.ru08:38
Комсомольская правда

Бомбардировщики США будут регулярно патрулировать небо над Украиной

Комсомольская правда08:34
РЕН ТВ

Бомбардировщики США вошли в небо Украины

РЕН ТВ07:43
Интерфакс

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

Интерфакс09:44
Росбалт

К границам России приблизились бомбардировщики США

Росбалт12 сентября в 02:14

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса
Ведомости08:24
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«Манчестер Сити» предложил 89 миллионов евро за защитника «Атлетико»

Мадрид, 14 сентября 2020, 17:29 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» предложило мадридскому «Атлетико» 89 миллионов евро за 25-летнего центрального защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса, контракт которого с «матрасниками» рассчитан до конца сезона 2022/23.
REGNUM10:29

Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Чемпионат10:52

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
URA.Ru10:01
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