Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма
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4 сентября пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, войдя в воздушное пространство Украины, совершила полеты к северу от Крыма. Самолеты с позывными Julia51 и Julia53 более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.В источнике
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