Общество
Lenta.ruСтратегические бомбардировщики взяли курс на Москву
«Рев турбин "Медведей" заставил сработать сигнализации автомобилей, а саратовцев, которые находились на улицах, поднять головы в небо», — пишет агентство «Версия-Саратов». Кроме того, над Саратовом пролетели четыре вертолета, а также самолет-дозаправщик Ил-78, взлетевший вместе с бомбардировщиками.
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Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Общество
98 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
98 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:52
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке
332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке.
Газета.Ru 02:55
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань вчера в 15:01
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата
Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
Актуальные Новости 00:38
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Российская газета 00:14
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС 07 мая в 20:11
Культура
«Говорит и показывает Ленинград». Расписание праздничного эфира «Фонтанки»: Александр Розенбаум, Олег Гаркуша, Uma2rman, Петр Налич
Музыкальные блоки будут чередоваться с прямыми включениями из студии «Фонтанки», где побывают создатели акции «Лента героев», голос «Бессмертного полка» Михаил Гаврилов, представители власти.
Фонтанка.Ру вчера в 15:28
Общество
За сутки в Ростовской области выявили 80 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области было выявлено 80 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:45
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
Футбол
Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, досрочно вернувшийся из аренды в Турции, рассказал о подробностях своего перехода в каталонский клуб в 2015 году.
Soccer.ru вчера в 17:39
Финансы
Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета вчера в 05:23
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
RT на русском 03:14
Футбол
Орешкин стал председателем совета директоров клуба ЦСКА
Совет директоров профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА избрал нового председателя совета.
Компания вчера в 09:41