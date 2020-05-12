Политика
REGNUMГлавной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия
Работа над документом заняла около двух лет. В документе описаны основные угрозы безопасности Польши, и направления, которым следует уделять особое внимание. В числе таких направлений первым значится Российская Федерация.
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Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников
Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
РБК 08:13
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней
Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru 10 мая в 10:50
Общество
Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски
Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
Единоборства
UFC назвал гонорары Фергюсона, Гэтжи и Олейника
Pravda.Ru 02:19
Экономика
Путин: малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки
Москва, 11 мая 2020, 16:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки.
REGNUM вчера в 09:43
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Футбол
Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома
Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.
Газета.Ru 02:14
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Ее запустили с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
Газета.Ru вчера в 04:04
Кино
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
Главные роли в фильме исполнили: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий и другие.
РИА Новости 04:46
Гаджеты
Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro
Astera 10 мая в 11:43
Шоу-бизнес
Прилучный получил штрафов на 19,5 тысяч рублей во время самоизоляции
Экспресс газета 07:28
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
Общество
В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток
В Департаменте здравоохранения столицы заявили, что одновременное использование медицинских масок и перчаток сокращает риски заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Происшествия
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог КОКБ
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
Каскад 08:12
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Экономика
Норвегия удвоит расходы из нефтяного фонда в 2020 году
Норвежское правительство в 2020 году удвоит бюджетные расходы из Государственного пенсионного фонда, пополняемого благодаря нефтяным доходам, по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре.
Ореанда-Новости 03:26