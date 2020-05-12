Политика

REGNUMREGNUMГлавной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

Работа над документом заняла около двух лет. В документе описаны основные угрозы безопасности Польши, и направления, которым следует уделять особое внимание. В числе таких направлений первым значится Российская Федерация.
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Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Известия06:32

Польша считает Россию основной угрозой

Коммерсантъ07:50

В польской стратегии нацбезопасности Россию назвали основной угрозой

Газета.Ru06:34

Эксперт: далеко не все поляки считают Россию военной угрозой

РИА Новости07:34

Россию признали главной угрозой безопасности Польши

Lenta.ru07:51

Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой

Комсомольская правда06:21

В Стратегии нацбезопасности Польши Россию назвали главной угрозой

ТАСС05:59
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
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Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
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Здоровье

В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников

Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
РБК 08:13
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Политика

Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней

Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru 10 мая в 10:50
5,4K
Общество

Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски

Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
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Единоборства

UFC назвал гонорары Фергюсона, Гэтжи и Олейника

Pravda.Ru 02:19
Экономика

Путин: малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки

Москва, 11 мая 2020, 16:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки.
REGNUM вчера в 09:43
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,3K
Футбол

Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома

Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.
Газета.Ru 02:14
Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
589
Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
11
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Ее запустили с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
Газета.Ru вчера в 04:04
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Кино

Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

Главные роли в фильме исполнили: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий и другие.
РИА Новости 04:46
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Гаджеты

Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

Astera 10 мая в 11:43
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Шоу-бизнес

Прилучный получил штрафов на 19,5 тысяч рублей во время самоизоляции

Экспресс газета 07:28
Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
35
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
16
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
564
Общество

В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток

В Департаменте здравоохранения столицы заявили, что одновременное использование медицинских масок и перчаток сокращает риски заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:12
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Происшествия

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог КОКБ

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
Каскад 08:12
Общество

Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка

Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
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Экономика

Норвегия удвоит расходы из нефтяного фонда в 2020 году

Норвежское правительство в 2020 году удвоит бюджетные расходы из Государственного пенсионного фонда, пополняемого благодаря нефтяным доходам, по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре.
Ореанда-Новости 03:26
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