Работа над документом заняла около двух лет. В документе описаны основные угрозы безопасности Польши, и направления, которым следует уделять особое внимание. В числе таких направлений первым значится Российская Федерация.

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 101

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. 245

Общество На Кубани с 1 июня начнут работать санатории Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 56

Экономика Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 61

Здоровье В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.

Общество Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. 49

Футбол Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.

Общество Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%. 11

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 16

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. 564

Общество В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток В Департаменте здравоохранения столицы заявили, что одновременное использование медицинских масок и перчаток сокращает риски заражения коронавирусом, передает ТАСС. 67

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 506