Экономика
Политика СегодняStratfor: американская экономика обречена на длительный кризис
Американской экономике грозит длительный кризис. Об этом написало издание Stratfor. Затянувшийся кризис, как отмечают аналитики издания, чреват долгосрочными последствиями для федеральных расходов.
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Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
32CARS.ru 03 августа в 10:00
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
РБК 01:44
Экономика
«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В первый раз пособие в размере 10 000 рублей начислялось семьям, в которых есть ребенок, родившийся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Общество
На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
Здоровье
В Заксобрании Иркутской области рассмотрят законопроект о поддержке медиков
Председатель Заксобрания Александр Ведерников сказал, что поддержка семей с детьми всегда была приоритетной для Заксобрания.
RuNews24.ru 01:38
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными
Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:02
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
Inc-news.ru вчера в 11:46
Общество
94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
За сутки успешно побороли коронавирус 88 человек – до 2665 в целом. За весь период умерли 26 пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 01:51
Культура
Дагестанец победил на Всероссийском конкурсе социальных видеороликов
Дагестанец Рамазан Булгаев стал победителем ежегодного Всероссийского конкурса «Ты не один», направленного на привлечение внимания общественности к социальным проблемам.
Зори Табасарана вчера в 09:06
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Волочкова продаёт купель, чтобы оплатить штрафы из Дивеево
Балерина Анастасия Волочкова решила продать свою знаменитую купель, на которой она не раз садилась на шпагат, чтобы оплатить штрафы за нарушение режима самоизоляции.
News.ru вчера в 22:02
Общество
За сутки в Саратовской области заболели коронавирусом еще 93 человека
За прошедшие сутки ещё у 93 жителей Саратовской области лабораторно подтвердилось инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:42
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Экономика
«Аэрофлот» отказался от спонсорских контрактов из-за пандемии
"Аэрофлот" не смог в прежнем объеме финансировать спонсорские контракты из-за экономических последствий для авиакомпании в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" гендиректор группы Виталий Савельев.
ТАСС 01:04
Происшествия
В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областной клинической больнице №2 Тюмени выявлен 51 зараженный новым коронавирусом, из них 25 — пациенты.
REGNUM 01:11
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Здоровье
Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от КОВИД
Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег от преждевременного внедрения вакцины от КОВИД, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 22:40