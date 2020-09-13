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Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео

Видео в своём Telegram-канале опубликовало издание tut.by. На кадрах видно, что митингующие направляются в сторону оператора, а за ними следуют неизвестные люди в масках, один из которых остановился и выстрелил в воздух из ружья.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

На протестах в Минске прозвучал ружейный выстрел

ИА Красная Весна13:05
ТАСС

Неизвестный в маске произвел выстрел в воздух в месте проведения акции протеста в Минске

ТАСС12:09
News.ru

Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео

News.ru12:34
Интерфакс

Человек в бронежилете выстрелил в воздух рядом с протестующими в Минске

Интерфакс12:16
Московский Комсомолец

В Минске неизвестный в маске выстрелил в воздух во время протестов

Московский Комсомолец12:35
Моя Москва.онлайн

Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске

Моя Москва.онлайн11:53
Life.ru

В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видео

Life.ru08:10

Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

Представители компании сообщили, что началу сборки автомобиля предшествовала масштабная модернизация предприятия и оборудования на нем. В настоящее время завод полностью соответствует всем нормам Groupe Renault и способен выпускать машины "международного уровня качества".
32CARS.ru11 сентября в 12:40
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы

Объединение хакеров и IT-разработчиков Белоруссии пригрозило президенту страны Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если продолжатся задержания протестующих.
Lenta.ru06:07
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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
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