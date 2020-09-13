Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео
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Видео в своём Telegram-канале опубликовало издание tut.by. На кадрах видно, что митингующие направляются в сторону оператора, а за ними следуют неизвестные люди в масках, один из которых остановился и выстрелил в воздух из ружья.В источнике
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