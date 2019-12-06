Происшествия

ТАССТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Число погибших при стрельбе на авиабазе ВМС США достигло четырех

Газета.Ru14:17

Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на авиабазе во Флориде

ТАСС14:08

Подробности стрельбы на авиабазе США: зачинщика убили, полная эвакуация

Московский Комсомолец13:13

Число погибших при стрельбе на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех

РБК11:24

Число жертв стрельбы на авиабазе ВМС США возросло до четырех

Известия11:36

Губернатор: стрельбу на авиабазе во Флориде открыл саудовский военный

РИА Новости14:31

Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на базе ВМС США

RT на русском14:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Известия 14:14
Финансы

Рост после двух месяцев падения: Нацбанк Украины отчитался о резервах

Нацбанк уточняет, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.
REGNUM 07:32
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Общество

Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию

В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.
Вести.Ru 08:20
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Политика

Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru 12:49
Футбол

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Спорт-Экспресс 02:50
Наука

В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

МонаВиста вчера в 14:38
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва вчера в 17:27
Здоровье

В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра

В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
АиФ Тверь 05:41
Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
Политика

Фото Зеленского впервые появится на обложке журнала Time

Американский журнал Time разместит на обложке своего журнала фотографию президента Украины Владимира Зеленского.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Тот самый концерт», на мероприятии присутствовала главная героиня картины Алла Пугачева.
Взгляд.ру 13:37
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос 04:58
Технологии

Названы самые опасные приложения для смартфона

Работники Avast и ESET назвали опасные программы, благодаря которым юзеры могут лишиться денег и приватности.
Дни24 03:32
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Вечерний курьер вчера в 02:35
Политика

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Футбол

Карлос Тевес: «В „МЮ“ все смеялись над моей машиной. Руни встал и подарил мне свой „Ламборгини“»

Sportbox.RU 12:25
Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате».
Expert.ru 06:00
Общество

Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

Lenta.ru 08:08
Футбол

«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы

Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
ODDS.ru 07:04
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК 10:27
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости 03:12
Футбол

Барриос: «„Зенит“ контролировал игру в матче с „Динамо“»

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу над "Динамо".
Soccer.ru 14:28
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Регион online вчера в 20:44
Футбол

Игорь Черевченко: «Шамов получил травму на тренировке»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное