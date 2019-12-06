Происшествия
ТАССНа авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
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Нацбанк уточняет, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
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В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.
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Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу
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В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате».
Футбол
«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы
Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
Биатлон
Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Барриос: «„Зенит“ контролировал игру в матче с „Динамо“»
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу над "Динамо".
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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
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