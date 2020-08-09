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Lenta.ru
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE. Как сообщает Telegram-канал «Readovka», силовики применяют резиновые пули.В источнике
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Известия

Стрельба правоохранителей в центре Минска попала на видео

Известия23:08
Комсомольская правда

Ночь после выборов изменила Белоруссию. Лукашенко придется тяжело

Комсомольская правда21:25
РБК

Президентские выборы в Белоруссии. Главное

РБКвчера в 02:35
RT на русском

Как прошли выборы президента Белоруссии

RT на русском18:33
Lenta.ru

Протестующим в Минске разорвало части тела светошумовыми гранатами

Lenta.ru20:27
Дождь

«Если хоть один отряд ОМОНа побросает щиты, то пойдет необратимый процесс». Валерий Цепкало — о результатах выборов в Беларуси и протестах

Дождьвчера в 16:20
Эхо Москвы

Ряд изданий сообщают о применении силовиками в Минске дубинок, резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов

Эхо Москвы23:31

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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В Иране призвали поддержать племена, выступившие против США в Сирии

Народное сопротивление поддерживаемым США курдским силам на востоке Сирии может положить конец американскому присутствию в регионе, заявил бывший иранский дипломат Сейед Хади Афгахи 7 августа новостному агентству Sputnik International.
ИА Красная Весна8 августа в 03:06