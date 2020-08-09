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Lenta.ru
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE. Как сообщает Telegram-канал «Readovka», силовики применяют резиновые пули.В источнике
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Известия

Стрельба правоохранителей в центре Минска попала на видео

Известия23:08
Эхо Москвы

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые протесты, которые жестко разгоняли силовики

Эхо Москвы01:02
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Lenta.ru17:35
Life.ru

Слышна стрельба и взрывы. Милиция в Минске продолжает оттеснять протестующих из центра города

Life.ru18:40
Znak.com

NEXTA: в Минске силовики стреляют в протестующих

Znak.com17:36
ИА Красная Весна

Минский ОМОН применил резиновые пули по протестующим — СМИ

ИА Красная Веснавчера в 16:53
URA.Ru

СМИ Белоруссии показали пострадавших при стычках с ОМОН

URA.Ru18:51

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Осенью в мире может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции, предположил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Моя Москва.онлайн00:38
415

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
24

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
8

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфаксвчера в 04:25
15

Росстат обнародовал данные о смертности от коронавирусной инфекции в Омской области: есть расхождения

"СуперОмск" ознакомился с официальными данными от Федеральной службы государтсвенной статистики о естественном движении населения в Омской области за июнь 2020 года.
РИА СуперОмск8 августа в 05:34