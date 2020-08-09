Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE. Как сообщает Telegram-канал «Readovka», силовики применяют резиновые пули.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Минский ОМОН применил резиновые пули по протестующим — СМИ

ИА Красная Веснавчера в 16:53
Эхо Москвы

РИА Новости: В Минске на подавление протестов направлены внутренние войска

Эхо Москвы18:55
Znak.com

NEXTA: в Минске силовики стреляют в протестующих

Znak.com17:36
РЕН ТВ

Блогер показал пули, применяемые милицией при протестах в Минске

РЕН ТВ19:49
Форпост Северо-Запад

В Минске по протестующим начали стрелять холостыми патронами

Форпост Северо-Западвчера в 16:50
Общественная служба новостей

Минимум девять пострадавших после столкновений протестующих и милиции

Общественная служба новостей17:37
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Lenta.ru17:35

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
1,9K

МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUM8 августа в 09:00
12

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
1,6K

У Владислава Крапивина ухудшилось состояние после больницы

Уральского писателя Владислава Крапивина выписали из терапевтического отделения 40-ой больницы Екатеринбурга в плохом состоянии, сообщила его сноха, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 12:36
14

Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.
Российская газетавчера в 09:00
187