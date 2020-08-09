Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
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Стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE. Как сообщает Telegram-канал «Readovka», силовики применяют резиновые пули.В источнике
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Минимум девять пострадавших после столкновений протестующих и милиции
Общественная служба новостей17:37