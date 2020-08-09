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Lenta.ru
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE. Как сообщает Telegram-канал «Readovka», силовики применяют резиновые пули.В источнике
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Znak.com

В Минске протестующие поют Цоя, а ОМОН в ответ стреляет по ним резиновыми пулями

Znak.com19:00
ИА Красная Весна

В Белоруссии силовики отказались подавлять акции протеста в трех городах

ИА Красная Весна17:34
Комсомольская правда

В трех городах Белоруссии силовики отказались подавлять акции протеста?

Комсомольская правда18:22
Эхо Москвы

«Медиазона»: Протестующие в Минске стягиваются с окраин города в центр

Эхо Москвы17:34
Общественная служба новостей

Минимум девять пострадавших после столкновений протестующих и милиции

Общественная служба новостей17:37
URA.Ru

СМИ Белоруссии показали пострадавших при стычках с ОМОН

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Lenta.ru17:35

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале.
Коммерсантъ18:36
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Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.
Интерфаксвчера в 15:15

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета7 августа в 03:41
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