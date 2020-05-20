Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Сообщение о разборках между гражданами поступило в полицию в 17.04 мск по адресу Южнопортовая, 22.
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с чего всё началось

Три человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия на юго-востоке Москвы

Три человека пострадали в ходе стрельбы на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.
Агентство Москва11:00

Подробнее о событии

Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы

РИА Новости12:21

Стрельба на юго-востоке Москвы попала на видео. Первые кадры с места

Телеканал 360°12:32

Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы

РБК11:15

Мужчина из травматического пистолета ранил троих людей на юго-востоке Москвы

Москва 2411:04

На юго-востоке Москвы мужчина из травматического пистолета ранил троих людей

ТАСС11:03

Три человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия на юго-востоке Москвы

Агентство Москва11:00

Очевидцы сообщили о стрельбе в Москве, есть раненые

РЕН ТВ10:32
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
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Общество

США оценили ущерб миру от действий Китая из-за коронавируса в $9 трлн

Как сообщает ToDay News Ufa источник, Помпео заявил, что мировой ущерб от пандемии коронавируса составил до 9 триллионов долларов.
ToDay News Ufa 12:48
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Экономика

Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 09:27
917
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,7K
Общество

На Украине продлили карантин из-за коронавируса

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин из-за коронавируса до 22 июня, который действовал до 22 мая, но с рядом смягчений.
РИА Новости 08:06
1
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,5K
Общество

Володин женился и получил квартиру за полмиллиарда рублей

Компания 11:49
2
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
457
Общество

Патрушев заявил о коррупции во время реализации нацпроектов

Патрушев добавил, что довольно часто нарушения фиксировались при исполнении таких нацпроектов, как «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Демография».
Профиль 08:38
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Фигурное катание

Загитова получила водительское удостоверение

Газета.Ru 10:47
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
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Здоровье

Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
2
Здоровье

В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая

Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар 10:07
166
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
3
Наука

Первые австралийцы сосуществовали с огромными ящерицами и кенгуру

Ранее ученые считали, что некоторые из них, такие как древние крокодилы, вымерли задолго до того, как в этом районе появились люди.
Машины и Механизмы 04:05
3
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
195
Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
1,2K
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
170
Авто

Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 02:35
5
Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
103
Киберспорт

Часть пользователей GTA 5 лишилась игры из-за читеров

По словам пользователей, некоторые читеры удивляли своим творческим подходом, так, один из них сконструировал огромного робота из самолетов и танков.
HotGeo 12:03
Гаджеты

Apple готовит умные очки Apple Glasses

Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru вчера в 11:10
10
Общество

Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России

Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
1,5K
Путешествия

Туристический сезон в Греции начнется с 15 июня

Открытие туристического сезона в Греции ожидается 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр государства Кириакос Мицотакис.
NewInform 12:03
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
124
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке

Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
1
Хоккей

Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России

Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 12:20
Футбол

В Ереване украли статую Никиты Симоняна

По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.
Бомбардир.ру 08:50
Политика

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США

Организация освобождения Палестины и государство Палестина с сегодняшнего дня отказываются от всех обязательств и договоренностей с правительством США и Израиля, включая соглашения по безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:31
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