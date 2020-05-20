Три человека пострадали в ходе стрельбы на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

с чего всё началось

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Сообщение о разборках между гражданами поступило в полицию в 17.04 мск по адресу Южнопортовая, 22.

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