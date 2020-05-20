Происшествия
Газета.RuСтрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Сообщение о разборках между гражданами поступило в полицию в 17.04 мск по адресу Южнопортовая, 22.
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с чего всё началось
Три человека пострадали в ходе стрельбы на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.Агентство Москва11:00
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Общество
YouTube удалил аккаунты каналов «Крым 24», Anna News и News-Front
Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, которые специализируются на работе в горячих точках.
РИА Новости 05:01
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
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Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Экспресс газета 04:45
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Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Общество
Единственный сын Светланы Моргуновой умер от коронавируса
Теле- и радиоведущая, народная артистка и легендарный советский диктор Светлана Моргунова понесла большую утрату: 19 мая скончался ее единственный сын Максим.
Суть событий 10:46
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
Здоровье
Эксперты: Россия выходит из карантина с учетом лучших практик мира
Способы постепенного снятия ограничений в России, введённых из-за опасности распространения коронавируса, соответствуют лучшим практикам в мире.
Национальная служба новостей 07:06
Футбол
39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру
Бомбардир.ру 11:46
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Здоровье
В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Экономика
Суд арестовал имущество экс-главы правления банка «Образование»
Москва, 20 мая 2020, 07:52 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего обанкроченного три года назад банка «Образование» и взял под арест имущество экс-главы правления Александра Миракова.
REGNUM 00:52
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Здоровье
Мэр Краснодара пригрозил продлением карантина
Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая рассказал о планах по карантину. По его словам, все меньше горожан соблюдают его.
Блокнот Краснодар 09:02
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Политика
Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело экс-президента Петра Порошенко.
Рифей-Пермь 06:52
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
ВЕТТА 03:43
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Энергетика
Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе
Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку.
Российская газета 12:10
Общество
Власти Уханя запретили употребление мяса диких животных
Власти китайского Уханя утвердили запрет на ловлю диких животных и употребление их мяса в пищу.
Экономика сегодня 09:32