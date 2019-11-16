Происшествия
Вести.RuСтрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным
В Благовещенске проходит суд над сотрудником ЧОП "Сириус-А" Ермоловым Олегом – охранником Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, где 19-летний студент устроил стрельбу. Ермолов не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность.
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Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу, на проходящем в субботу заседании Благовещенского городского суда заявил, что не считает себя виновным.ТАССвчера в 20:31
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Прокуратура попросила 72 часа до решения по охраннику благовещенского колледжа
Газета.Ruвчера в 20:53
Суд отложил арест охранника колледжа Благовещенска, где студент устроил стрельбу
Коммерсантъвчера в 20:37
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Политика
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Политика
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Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Экономика
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Политика
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BQ представила линейку недорогих умных телевизоров
Экономика
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Компания Xiaomi вышла на рынок мониторов относительно недавно – ровно месяц тому назад, но сделала это, как обычно, с акцентом на отличном балансе возможностей и цены: флагманская 34-дюймовая модель оказалась примерно в два раза дешевле аналогов от более известных производителей мониторов.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен
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Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
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Происшествия
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
В Лаишевском районе Татарстана четыре человека погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.
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Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Технологии
Apple удалила из App Store приложения о вейпинге
Американская корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store 181 приложение, так или иначе связанное с курением электронных сигарет, или вейпингом.