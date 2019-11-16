Происшествия

Вести.RuВести.RuСтрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

В Благовещенске проходит суд над сотрудником ЧОП "Сириус-А" Ермоловым Олегом – охранником Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, где 19-летний студент устроил стрельбу. Ермолов не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность.
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с чего всё началось

Охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, не признает свою вину

Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу, на проходящем в субботу заседании Благовещенского городского суда заявил, что не считает себя виновным.
ТАССвчера в 20:31

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Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске по делу о стрельбе

РБКвчера в 21:23

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

RT на русскомвчера в 21:14

Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске

РИА Новостивчера в 21:01

Избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, отложили до 19 ноября

Эхо Москвывчера в 22:00

Прокуратура попросила 72 часа до решения по охраннику благовещенского колледжа

Газета.Ruвчера в 20:53

Суд отложил арест охранника колледжа Благовещенска, где студент устроил стрельбу

Коммерсантъвчера в 20:37

Охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, не признает свою вину

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Экономика

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РИА Новости вчера в 15:29
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Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

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Нева Спорт вчера в 14:40
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31 очко Джеймса помогло ЦСКА обыграть «Фенербахче» в Евролиге

ProstoProSport вчера в 14:19
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Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении

В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
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Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Экономика

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Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
РИА Новости вчера в 00:00
Футбол

МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы

«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
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Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Российская газета вчера в 19:48
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
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Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Теннис

Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 12:19
Политика

Зеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Владимир Зеленский одобрил выделение газотранспортной системы страны из "Нафтогаза" и создание независимого оператора.
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Авторы гиперкара декларируют разгон с нуля до 60 миль/ч (97 км/ч) за 1,69 с (японцы называют это рекордом для дорожных машин на дорожных же шинах) и до сотни за 1,9 с. Кроме того, ускорение с нуля до 300 км/ч занимает 10,6 с, а максималка купе Aspark Owl теперь равна 400 км/ч (в первых версиях была только 280).
Драйв 13 ноября в 02:33
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Политика

Вашингтон пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35

Наша версия вчера в 07:06
Происшествия

В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта

РИА Новости вчера в 17:39
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
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БРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей

На заседании БРИКС обсуждался вопрос создания единой платежной системы. Вероятно, будет создана и единая криптовалюта.
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Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
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По словам Лэй Цзюнь, все смартфоны Xiaomi стоимостью выше 2000 юаней ($285) получат поддержку сетей пятого поколения.
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В Совфеде объяснили, зачем Лукашенко хочет изменить договор о границе

Невозможностью для граждан иностранных государств попасть в Россию через белорусско-российскую границу объяснил желание президента Белоруссии Александра Лукашенко пересмотреть договор по охране внешней границы Союзного государства 14 ноября сенатор Владимир Джафаров телеканалу «360».
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Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
Киберспорт

Path of Exile 2 выйдет в следующем году

Vevby.ru вчера в 19:03
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