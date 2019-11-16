Происшествия
Вести.RuСтрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным
В Благовещенске проходит суд над сотрудником ЧОП "Сириус-А" Ермоловым Олегом – охранником Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, где 19-летний студент устроил стрельбу. Ермолов не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность.
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с чего всё началось
Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу, на проходящем в субботу заседании Благовещенского городского суда заявил, что не считает себя виновным.ТАССвчера в 20:31
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Прокуратура попросила 72 часа до решения по охраннику благовещенского колледжа
Газета.Ruвчера в 20:53
Суд отложил арест охранника колледжа Благовещенска, где студент устроил стрельбу
Коммерсантъвчера в 20:37
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