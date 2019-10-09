Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле. Жертвами стали два человека, подозреваемого уже задержали.

Стрельба в немецком Галле попала на видео

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