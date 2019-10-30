Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.

с чего всё началось

Как сообщается, Шамсутдинов отказывался выполнять задание ротного, предположительно он должен был вымыть пол. Тогда принудить его к этому решили сослуживцы. По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.

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