Происшествия
Газета.RuСтрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
Как сообщается, Шамсутдинов отказывался выполнять задание ротного, предположительно он должен был вымыть пол. Тогда принудить его к этому решили сослуживцы. По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.РИА Новости01:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Газета.Ru 09:02
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Технологии
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Общество
Кирилл Клейменов ответил на критику геймеров после скандального эфира
Телеведущий Кирилл Клейменов прокомментировал свои слова в эфире вечерней программы "Время" на Первом канале, в ходе которой он заявил, что родителям, чьи дети не являются геймерами, "очень повезло".
Газета.Ru 08:55
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru вчера в 13:06
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 05:09
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес
Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак
Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
News.ru 09:11
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
Газета.Ru 08:38
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Общество
Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru вчера в 11:27
Хоккей
Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство
Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие
Колесные Т-72: «Хаммеры» загримировали под российские танки в США
Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах.
Российская газета 05:24
Армия и оружие
Россия разместит в Крыму новые авиадивизии
В Калининградской области и Крыму развернут две авиадивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления.
Московский Комсомолец 06:26
Политика
В Женеве сегодня приступит к работе Конституционный комитет Сирии
В Женеву уже приехали около 150 делегатов.
Эхо Москвы 02:31