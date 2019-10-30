Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.

с чего всё началось

Как сообщается, Шамсутдинов отказывался выполнять задание ротного, предположительно он должен был вымыть пол. Тогда принудить его к этому решили сослуживцы. По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.

Наука Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Происшествия Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.

Наука Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница России В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Экономика Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.

Здоровье Поликлиники в Алтайском крае продляют время приёма пациентов Обязательно в расписании работы поликлиники должны быть определены вечерние приёмы для всех терапевтов-участковых.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.

Происшествия При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.

Кино Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов» Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").

Общество Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы «В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.

Экономика Беглов прокомментировал законопроект о бюджете Петербурга на 2020 год Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Заксобрания прокомментировал законопроект о бюджете на будущий год и плановые 2021–2022 годы.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Футбол Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.