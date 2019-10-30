Происшествия
Газета.RuСтрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
Как сообщается, Шамсутдинов отказывался выполнять задание ротного, предположительно он должен был вымыть пол. Тогда принудить его к этому решили сослуживцы. По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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с чего всё началось
Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.РИА Новости01:07
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Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Министерство иностранных дел России сообщило, что пока рано говорить о датах "нормандского саммита".
Народные новости 04:16
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Lenta.ru 04:36
Общество
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество
Грудинин рассказал об отсутствии денег для выплаты по иску акционеров
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
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РИА Новости 04:29
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
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Lenta.ru 28 октября в 04:41
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Авто
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Лед является самым коварным видом опасности, которая встречается во время зимнего управления.
Car.ru 03:38
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Единоборства
Однорукий боец из России вызвал на бой Конора Макгрегора
Однорукий российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов экс-чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
Вести.Ru 04:40
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Общество
«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Интерфакс вчера в 12:03
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
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Теннис
Хачанов и Медведев проиграли во втором круге на турнире в Париже
Ещё один российский теннисист Даниил Медведев, который пропустил несколько последних турниров из-за напряжённого графика, уступил в первом круге французу Жереми Шарди.
LiveResult.Ru вчера в 19:06
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Общество
Университет снимал отпечатки пальцев школьников без ведома родителей
В 2018 году Минобразования Карелии сообщало о том, что в республике некая компания собирает биометрические данные школьников без согласия родителей.
Новые Известия 03:55
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Футбол
Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Чемпионат 02:39
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
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АСВ подало к экс-руководству Уралкапиталбанка иск на 5,5 млрд
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Уралкапиталбанк», по обязательствам кредитной организации в общем размере 5,5 млрд рублей.
РБК Уфа 01:46