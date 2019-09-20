В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Кадры опубликованы на YouTube-канале «Звезды». На ролике показана стрельба из комплексов и последствия их применения.

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

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