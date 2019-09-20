Армия и оружие
Lenta.ruСтрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Кадры опубликованы на YouTube-канале «Звезды». На ролике показана стрельба из комплексов и последствия их применения.
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Зрелищное видео масштабной стрельбы ТОС-1А «Солнцепёк» появилось в Сети
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