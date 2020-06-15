Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют".
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Мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы, был под действием наркотиков

Интерфакс10:55

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

РИА Новости09:47

«Яндекс.Такси»: Сотрудничающий с сервисом водитель не участвовал в перестрелке на Ленинском проспекте

Агентство Москва10:49

Появилось видео с места перестрелки с полицией в Москве

РБК10:45

Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте

Москва 2410:56

Видео: открывшему стрельбу по сотрудникам ГИБДД оказывают помощь

РЕН ТВ09:54

В МВД сообщили, что стрельбу в Москве устроил не водитель остановленной машины, а прохожий

ТАСС10:34
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Энергетика

Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»

Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
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Происшествия

В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек

В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
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Общество

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
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Общество

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Религия

Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда

Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
Телеканал 360° 10:11
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Фигурное катание

Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.
Матч ТВ 10:18
Политика

Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием

Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК 06:00
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Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

РИА Новости 09:19
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Гаджеты

Samsung представляет смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition

Первым покупателям устройство будет предлагаться с дополнительным фирменным подарком- наушники Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition.
Rusargument 04:20
1
Общество

Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 22 июня

Ограничения, введённые в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, продляются до 22 июня.
Все новости (Нижний Тагил) 05:32
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
1,5K
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы

Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
18
Политика

Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
Газета.Ru 08:49
5
Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
34
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Здоровье

На похоронах в Новоорском районе 18 человек заразились коронавирусом

Министр сообщила, что на похоронах в селе присутствовали 52 человека. В результате 18 человек госпитализировали с коронавирусом.
Orenonline.ru 09:46
2
Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
1,2K
Общество

Узбекский боец UFC рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке

Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Заррух Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке.
Lenta.ru 10:55
1
Шоу-бизнес

Наталья Орейро подала на российское гражданство

Наталья Орейро сообщила, что оформляет гражданство России, сообщает ТАСС.
НТР 24 03:00
379
Шоу-бизнес

О последней трагической встрече с Жанной Фриске рассказал Влад Лисовец

Незадолго до очередной годовщины смерти артистки Лисовец вспомнил о своей последней встрече с ней.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
5
Общество

Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени

В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
38
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском вчера в 06:26
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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