Происшествия
РИА НовостиВ Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют".
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Энергетика
Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»
Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Происшествия
В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек
В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда
Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
Телеканал 360° 10:11
Фигурное катание
Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.
Матч ТВ 10:18
Политика
Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием
Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК 06:00
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
РИА Новости 09:19
Гаджеты
Samsung представляет смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition
Первым покупателям устройство будет предлагаться с дополнительным фирменным подарком- наушники Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition.
Rusargument 04:20
Общество
Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 22 июня
Ограничения, введённые в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, продляются до 22 июня.
Все новости (Нижний Тагил) 05:32
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
Политика
Правительство Украины придумало способ «противостоять» России
Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
Газета.Ru 08:49
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Здоровье
На похоронах в Новоорском районе 18 человек заразились коронавирусом
Министр сообщила, что на похоронах в селе присутствовали 52 человека. В результате 18 человек госпитализировали с коронавирусом.
Orenonline.ru 09:46
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Общество
Узбекский боец UFC рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке
Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Заррух Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала на российское гражданство
Наталья Орейро сообщила, что оформляет гражданство России, сообщает ТАСС.
НТР 24 03:00
Шоу-бизнес
О последней трагической встрече с Жанной Фриске рассказал Влад Лисовец
Незадолго до очередной годовщины смерти артистки Лисовец вспомнил о своей последней встрече с ней.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
Общество
Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени
В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском вчера в 06:26
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20