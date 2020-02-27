Происшествия

ИзвестияИзвестияСемь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel. Отмечается, что открывший огонь человек также погиб.
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Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

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Власти Милуоки подтвердили гибель шести человек при стрельбе на заводе

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Полиция уточнила данные о жертвах стрельбы на пивоваренном заводе в США

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В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе

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От полученного удара молодой человек погиб.
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Lenta.ru 01:31
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ЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах

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Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
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«По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет», — констатировал он, оценивая военную мощь России в районе Крыма.
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Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
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У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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В сети появились фото со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры с ведущихся съемок сериала сваты появились в соцсетях.
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На самом деле он не ваш: что в Новосибирске нельзя делать с балконом

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