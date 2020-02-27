Происшествия
ИзвестияСемь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки
Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel. Отмечается, что открывший огонь человек также погиб.
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Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Авто
Renault обновил седаны и универсалы Talisman
Французский автопроизводитель Renault обновил семейство Talisman.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией
«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Здоровье
Жители Зауралья в открытом письме пожаловались премьеру РФ Мишустину на медицину
Представители общественных организаций Шадринска (Курганская область) написали открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
Наука
Разработан метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию
Ученые разработали устройство, названное ими "электронный нос", которое может по дыханию диагностировать у пациента синдром Баррета — предраковое состояние, часто приводящее к раку пищевода.
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Происшествия
Молодой человек погиб в ДТП в Иркутске
От полученного удара молодой человек погиб.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Экономика
ЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Футбол
Получивший травму Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию
Дмитрий Тарасов прокомментировал травму, полученную во время тренировки Летом прошлого года, после того, как стало известно, что руководство футбольного клуба "Локомотив" не стало продлевать Тарасову контракт, спортсмен также поехал в Италию.
Общество
«Ни копейки не дали!»: семья из Екатеринбурга, выигравшая в лотерею полмиллиарда, не получила денег
Супруги Николай и Оксана Мирошниченко, которые в начале 2019 года выиграли 500 млн рублей в лотерею, до сих пор не получили обещанный выигрыш.
Армия и оружие
На Украине оценили военную мощь России в Крыму
«По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет», — констатировал он, оценивая военную мощь России в районе Крыма.
Игры
PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев
Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Шоу-бизнес
В сети появились фото со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры с ведущихся съемок сериала сваты появились в соцсетях.
Общество
На самом деле он не ваш: что в Новосибирске нельзя делать с балконом
Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
Наука
Танец маленьких роботов
Чтобы помочь этому осуществиться, исследователи разработали децентрализованный алгоритм. протестировали его на 1024 роботах в виртуальной симуляции и 100 роботах — показанных на фотографии выше — в «реальной».
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.