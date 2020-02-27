Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel. Отмечается, что открывший огонь человек также погиб.

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

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