В Благовещенске студент устроил стрельбу в учебном заведении. Всё случилось в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент случился в Благовещенске в четверг, 14 ноября.

ЧП в Благовещенске: студент устроил стрельбу в колледже

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