По данным «Фонтанки», в центральном аппарате ФСБ установили, что убитый Евгений Манюров входил как раз в московскую группу. Подробнее о сообществе "ЭНО" вы можете прочитать на 47news.

с чего всё началось

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

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