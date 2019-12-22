Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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с чего всё началось

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

По данным «Фонтанки», в центральном аппарате ФСБ установили, что убитый Евгений Манюров входил как раз в московскую группу. Подробнее о сообществе "ЭНО" вы можете прочитать на 47news.
Фонтанка.Ру09:36

Подробнее о событии

«Фонтанка»: устроившего стрельбу у ФСБ на Лубянке связали с украинской организацией «ЭНО»

Дождь11:37

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Lenta.ru16:25

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Коммерсантъ14:17

«Лубянского стрелка» связали с украинской организацией ЭНО

Говорит Москва12:00

Этно-националисты: Евгений Манюров в наших рядах, возможно, и был, но с терактом к Лубянке мы его точно не посылали

Фонтанка.Ру12:49

В организации «Этническое национальное объединение» отрицают причастность к нападению на здание ФСБ в Москве

Эхо Москвы18:05

«ЭНО» - мать стрелка по Лубянке. ФСБ идет по сети нового этно-учения из Киева

47 новостей09:33
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Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

РИА Новости 16:50
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Кино

Кэмерон планирует повторно показать «Аватар» в кино

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм «Аватар» перед выходом сиквелов.
Известия вчера в 18:16
Происшествия

Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Телеканал 360° 19:55
Технологии

Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году

REGNUM 06:33
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости 18:59
Экономика

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс 22:40
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru 17:13
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Здоровье

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск 10:00
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru вчера в 01:24
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ 21:31
Экономика

В Новосибирской области утвердили бюджет в третьем чтении

Сессия регионального парламента сегодня утвердила в последнем третьем чтении проект региональной казны на будущий год.
Вести Новосибирск 20 декабря в 08:25
Космос

Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны

ГЛАС.RU вчера в 06:08
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Технологии

Первый SSJ-100 с законцовками крыла пополнил парк «Северстали»

REGNUM 20 декабря в 02:31
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ 19:07
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Происшествия

Тело погибшего извлекли из-под завалов здания в Омской области

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском.
REGNUM 06:37
Происшествия

Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске

В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.
АСТВ 22:31
Здоровье

Названо количество половых актов, чтобы избежать рака простаты

Урологи рассказали, что взрослому мужчине необходимо жить половой жизнью, чтобы избежать рака простаты и назвали необходимое для этого число половых актов.
ToDay News Ufa вчера в 09:09
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