Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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с чего всё началось

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

По данным нашего издания, формально беседа касалась его интервью, опубликованного еще 31 декабря прошлого года в неизвестном до сегодняшнего дня телеграмм-канале "БРЕЗГ". Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
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«ЭНО» - мать стрелка по Лубянке. ФСБ идет по сети нового этно-учения из Киева

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