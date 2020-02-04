Общество

Lenta.ruLenta.ruСтрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
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с чего всё началось

Стрелков не признал обвинения по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно". Накануне, 3 февраля, стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17.
Интерфакс04:27

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Стрелков отказывается признать вину по делу о сбитом в Донбассе Boeing

Газета.Ru07:33

Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе

Московский Комсомолец06:19

Дело MH17: Стрелков не даст показания Нидерландам, даже если применят насилие

Вести.Ru04:43

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Lenta.ru05:05

Гиркин не признал обвинения по делу MH17

Красная весна04:57

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении Боинга в Донбассе

URA.Ru06:08

Стрелков не признал обвинения по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

Интерфакс04:27
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Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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