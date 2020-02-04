Общество
РамблерСтрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax. Накануне экс-лидеру народного ополчения предъявила обвинения прокуратура Нидердландов.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно". Накануне, 3 февраля, стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17.Интерфакс04:27
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