Общество

РамблерРамблерСтрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax. Накануне экс-лидеру народного ополчения предъявила обвинения прокуратура Нидердландов.
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с чего всё началось

Стрелков не признал обвинения по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно". Накануне, 3 февраля, стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17.
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