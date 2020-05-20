с чего всё началось

Британская газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР). Его расспросили в связи с предстоящим 8 июня заседанием окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17

Интернет Facebook и Instagram запустили функцию онлайн-шопинга Покупатели смогут найти магазины благодаря рекламным публикациям, которые переведут в каталог товаров либо на сайте организации, либо прямо в приложении.

Путешествия Турция открыла границы для туристов из России Приехать можно только для лечения Турецкие власти открыли границы для туристов из 31 страны мира, в том числе и для России. 1

Футбол В Ереване украли статую Никиты Симоняна По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.

Политика YouTube заблокировал аккаунты трёх русскоязычных СМИ Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front.

Общество Туристический сезон в Греции начнется с 15 июня Открытие туристического сезона в Греции ожидается 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр государства Кириакос Мицотакис.

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 4

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 28

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 124

Шоу-бизнес Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе. 22

Шоу-бизнес Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.

Здоровье В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая. 166

Футбол Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Здоровье В Китае объяснили новую вспышку коронавируса Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР. 49

Политика Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.

Здоровье Путин нашел виноватых в плохой организации выплат медикам Президент объяснил, что в регионы поступило на дополнительные выплаты 50 млрд рублей. Однако эти деньги дошли не до всех медиков. 2

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. 23

Культура Появился трейлер заключительного сезона «13 причин почему» Netflix опубликовал трейлер четвёртого и последнего сезона сериала «13 причин почему».

Киберспорт Часть пользователей GTA 5 лишилась игры из-за читеров По словам пользователей, некоторые читеры удивляли своим творческим подходом, так, один из них сконструировал огромного робота из самолетов и танков.

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 20

Происшествия В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2 Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб. 884

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 788