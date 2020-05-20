Армия и оружие
КоммерсантъСтрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Британская газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР). Его расспросили в связи с предстоящим 8 июня заседанием окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.
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с чего всё началось
Британская газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР).Коммерсантъ10:14
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