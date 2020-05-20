Армия и оружие
Газета.RuСтрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
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Британская газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР).Коммерсантъ10:14
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Игорь Стрелков взял на себя «моральную ответственность» за крушение Boeing
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