с чего всё началось

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Экономика В России отчитались о дешевеющих медицинских масках Защитные маски в России продолжат дешеветь. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС. 75

Здоровье Вакцина не нужна: в России научились лечить коронавирус сероводородом Врачи со всего мира до недавних пор не имели эффективного метода лечения коронавируса нового типа и ожидали изобретения вакцины. 7

Технологии Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков. 23

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 950

Наука Исследование: голодание и витамин С вместе противостоят раку В ходе исследования оказалось, что комбинация диеты, повторяющей эффект голодания и витамина С задерживает рост опухолей у лабораторных мышей с колоректальным раком. 8

Космос Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.

Здоровье Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19 Врач и телеведущая Елена Малышева заявила о факторах риска при заболевании COVID-19, одним из которых является недостаток витамина D. Об этом она написала в инстаграме. 16

Общество Турция передумала принимать туристов из России в июне Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса. 27

Шоу-бизнес Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации Другой приближенный к Марии источник утверждает, что отцом пятого ребенка является российский чиновник из Совета Федерации, который попросту не хочет быть публичным. 8

Наука В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир» Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей. 1

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 935

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 319

Наука Установлена связь между мозгом и кишечником Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку. 7

Авто Компания Nissan представила новый Nissan GT-R50 от Italdesign Напомним, Nissan GT-R50 от Italdesign был представлен летом 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R. 8

Общество Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ". 1,5K

Общество В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19. 9

Политика Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок дальневосточной рыбной продукции в европейскую часть России. 13