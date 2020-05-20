Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСтрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
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с чего всё началось
Британская газета The Times
 взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР).
Коммерсантъ10:14

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Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

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Игорь Стрелков взял на себя «моральную ответственность» за крушение малайзийского Boeing

Znak.com11:05

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин взял на себя моральную ответственность за гибель MH17

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