Политика
Газета.RuСтрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
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с чего всё началось
Британская газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР).Коммерсантъ10:14
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Игорь Стрелков взял на себя «моральную ответственность» за крушение Boeing
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Армия и оружие
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Газета.Ru 14:49
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