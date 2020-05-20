с чего всё началось

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова раскрыла свою версию появления коронавируса Коронавирус появился не из-за мести природы, как людям пытаются преподнести, а из-за больших денег и власти над человечеством на кону, заявила актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова. 4

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,6K

Политика В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Авто Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30 Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 1

Политика В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. 269

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 310

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19. 64

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Политика США отправили аппараты ИВЛ в Россию США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. 101

Общество МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег. 311

Футбол Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 238

Здоровье Более 100 пациентов уже выписали из временного госпиталя в Кубинке Из открывшегося в первой декаде мая этого года временного инфекционного госпиталя для больных COVID-19 в подмосковной Кубинке на сегодняшний день уже выписали более 100 выздоровевших пациентов. 5