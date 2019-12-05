Происшествия

ТАССТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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с чего всё началось
Данные о том, что двое пострадавших скончались, приводит издание Hawaii News Now
 со ссылкой заявление командующего Военно-морским флотом США на Гавайях Роберта Чадвика.
Фонтанка.Ру02:21

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Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор

РБК01:42

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАССвчера в 23:27

Трамп проинформирован о стрельбе в Пёрл-Харбор

RT на русском00:50

База США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Газета.Ru01:44

В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть погибшие

Коммерсантъвчера в 21:13

Стрелок убил двух человек в Перл-Харбор

РИА Новости00:59
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Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Здоровье

Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина

Pravda.Ru вчера в 22:45
Политика

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
РИА Новости вчера в 17:33
Хоккей

Овечкин во время матча починил шлем с помощью паяльной лампы

Газета.Ru 01:28
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 03 декабря в 07:17
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье

В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
МР7.ру вчера в 00:36
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Вести.Ru вчера в 21:41
Происшествия

В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца

RuNews24.ru 02:30
Здоровье

Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Волгоградская правда вчера в 21:17
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru вчера в 18:31
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном

Родной брат Пабло Эскобара выпустил на рынок гибкий смартфон собственной разработки.
Полит.ру 03 декабря в 08:59
Кино

Виктор Сухоруков объяснил невозможность появления «Брата-3»

Российский актер Виктор Сухоруков призвал не ждать продолжения фильмов "Брат" и "Брат-2". Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

В Санкт-Петербурге подросток забросал снегом Вечный огонь

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге потушил снегом неизвестный подросток, 4 ноября сообщили в пресс-службе компании «ПетербургГаз».
Красная весна вчера в 16:59
Фигурное катание

Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.
RT на русском 03:31
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

РБК 03:18
Происшествия

Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
РИА Новости 03:09
Общество

Главный инженер Boeing лишился работы

Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Lenta.ru 03:33
Политика

На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:13
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
AutoNews 02 декабря в 05:30
Происшествия

В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом

Следственные органы начали проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летнему учащемуся школы в поселке Русская Поляна в Омской области.
Российская газета 02:05
Транспорт

ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
РИА Новости 01:57
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Главное