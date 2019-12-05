Происшествия
ТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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с чего всё началось
Данные о том, что двое пострадавших скончались, приводит издание Hawaii News Now со ссылкой заявление командующего Военно-морским флотом США на Гавайях Роберта Чадвика.Фонтанка.Ру02:21
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Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Здоровье
Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина
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Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье
В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Хоккей
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Происшествия
В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца
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Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном
Родной брат Пабло Эскобара выпустил на рынок гибкий смартфон собственной разработки.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил невозможность появления «Брата-3»
Российский актер Виктор Сухоруков призвал не ждать продолжения фильмов "Брат" и "Брат-2". Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Происшествия
В Санкт-Петербурге подросток забросал снегом Вечный огонь
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге потушил снегом неизвестный подросток, 4 ноября сообщили в пресс-службе компании «ПетербургГаз».
Фигурное катание
Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Происшествия
Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
Общество
Главный инженер Boeing лишился работы
Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
Происшествия
В Омской области мальчику в школе разбили голову стулом
Следственные органы начали проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летнему учащемуся школы в поселке Русская Поляна в Омской области.
Транспорт
ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев
ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.