Как пишет издание, по данным следствия, солдат понимал, что пробить бронежилеты с бронепластинами ему не удастся, поэтому целился в голову и по конечностям военнослужащих, чтобы гарантированно убить их. Но и те пули, что попадали и застревали в бронежилетах, причиняли травмы.

Стрелок в Горном в Забайкалье целился сослуживцам в голову

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