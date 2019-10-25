Происшествия

Московский Комсомолец ЧитаМосковский Комсомолец ЧитаСтрелок в Горном в Забайкалье целился сослуживцам в голову

Как пишет издание, по данным следствия, солдат понимал, что пробить бронежилеты с бронепластинами ему не удастся, поэтому целился в голову и по конечностям военнослужащих, чтобы гарантированно убить их. Но и те пули, что попадали и застревали в бронежилетах, причиняли травмы.
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