Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВСтрелок в Таиланде покинул здание ТЦ после перестрелки со спецназом

Ранее сообщили о том, что мужчина вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной парковке торгового центра. После он выстрелил в баллон с газом, который стоял на стоянке. Начался пожар, преступник скрылся из здания.
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре

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СМИ: напавший на торговый центр в Таиланде военнослужащий остается внутри здания

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Вести.Ruвчера в 16:34
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