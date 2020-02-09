Происшествия
РЕН ТВСтрелок в Таиланде покинул здание ТЦ после перестрелки со спецназом
Ранее сообщили о том, что мужчина вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной парковке торгового центра. После он выстрелил в баллон с газом, который стоял на стоянке. Начался пожар, преступник скрылся из здания.
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре
Московский Комсомолецвчера в 18:15
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Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
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Происшествия
В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков
Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
Происшествия
Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26
В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корате, погибли 26 человек, ранения получили 57.
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
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День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
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Действующий контракт полузащитника с "Астон Виллой" рассчитан до 2023 года.
Общество
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Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
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Медики назвали признаки проблем с щитовидной железой
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Происшествия
В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
Здоровье
Вопрос о продлении карантина в школах Челябинска решат 11 февраля
Вопрос о продлении карантина в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования будет решен 11 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
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Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Футбол
«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко
Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.
Гаджеты
Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась
Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
Происшествия
Дети провалились под лед на карьере в Ленобласти
Утром в субботу, 8 февраля, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области под лед провалились дети.
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Общество
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.