Происшествия
РЕН ТВТаиландский стрелок убил спецназовца, покидая здание ТЦ
Командование пока официально не подтвердило эту информацию. Ранее РЕН ТВ сообщал, что в субботу 32-летний капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма открыл стрельбу в военном лагере и убил своего командира и двух сослуживцев. После этого он угнал автомобиль и открыл стрельбу у ТЦ "Терминал-21".
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре
Московский Комсомолец18:15
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