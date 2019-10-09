Происшествия
ЦарьградБлогер, напавший на синагогу в Галле, транслировал расстрельный стрим
Как следует из записи, сперва он снимал бойню, которую устроил в Галле у синагоги и еврейского кладбища, а затем перестрелку возле турецкой закусочной. При этом блогер был хорошо вооружен и передвигался по городу на авто. Когда злоумышленник со всем закончил, то выбросил свой телефон.
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Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Аргументы и Фактывчера в 17:05
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Недвижимость
В России подорожала аренда жилья
По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Игры
В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5
Общество
Внесен законопроект о блокировке электронной почты россиян
Группа законодателей подготовила закон о блокировке электронной почты россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму.
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
Политика
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
Общество
Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
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Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
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Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге
Путин и Шойгу прогулялись по сибирскому лесу, собирали грибы. Далее президент за рулем внедорожника проехал по тайге.
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
Армия и оружие
Турция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Экономика
Силуанов: решение о критериях признания резидентами не принято
Даже если за год гражданин провёл в России менее 90 дней, но в стране у него остались недвижимость, бизнес и личные связи, то ведомство предлагает всё равно признавать его российским налоговым резидентом.
Наука
Британцы смогли увеличить эффективность взрывчатки
Британские эксперты рассказали, что разработанная ими технология позволяет улучшить характеристики получаемой в итоге взрывчатки.
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
Футбол
Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не допускать повышения утильсбора
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Политика
Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Лукашенко убежден, что в настоящий момент конфликт в Донбассе можно решить, поскольку "диагноз уже установлен", а также известно, "какое нужно лечение".
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Происшествия
Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные
Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».