Как следует из записи, сперва он снимал бойню, которую устроил в Галле у синагоги и еврейского кладбища, а затем перестрелку возле турецкой закусочной. При этом блогер был хорошо вооружен и передвигался по городу на авто. Когда злоумышленник со всем закончил, то выбросил свой телефон.

Блогер, напавший на синагогу в Галле, транслировал расстрельный стрим

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