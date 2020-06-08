с чего всё началось

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. "Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", — уточнила она.

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Общество Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии "В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". 787

Политика «Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро» Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил. 199

Происшествия В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета. 82

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Общество Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией. 24

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 199

Общество Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу "В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении. 8

Гаджеты Apple запатентовала технологию для селфи на расстоянии Последний патент Apple, который был подан за два года до этой пандемии, говорит об идее создания «синтетических групповых селфи».

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. 4,7K

Авто УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК». 1

Происшествия На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб. 1,4K

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили еще 67 случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых был зафиксирован посмертно у 58-летней пациентки. 13

Общество В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона. 13

Армия и оружие Украинские боевики жестоко поплатились за обстрел окраин Донецка Как пояснили в УНМ ДНР, украинские военные преступники в очередной раз нанесли варварские минометные удары по мирным кварталам сел Веселое и Спартак в окрестностях Донецка.

Шоу-бизнес Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 9