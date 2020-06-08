Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСтрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. "Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", — уточнила она.
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с чего всё началось
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, посягательства на сотрудника правоохранительного органа
 и хулиганства (ст. 30, ст. 105, ст. 318 и ст. 213 УК РФ).
Коммерсантъ03:46

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СК: стрелявший на юго-западе Москвы умер

Телеканал 360°03:36

Устроивший стрельбу на юго-западе Москвы скончался в больнице

Вечерняя Москва03:36

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

РИА Новости03:32

Стрелявший на юго-западе столицы скончался в больнице

Москва 2403:35

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

ТАСС03:33

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина скончался

Известия03:32

Из окна дома на юго-западе Москвы неизвестный открыл огонь

Ёлдашвчера в 15:55
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Общество

Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии

"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 04:53
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Политика

«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»

Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 02:27
Культура

Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС 04:11
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Здоровье

Владимирская область застряла на плато по коронавирусу

Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
33
Общество

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
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Происшествия

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль

В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
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Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета 04:37
19
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Общество

Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
199
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,9K
Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Гаджеты

Apple запатентовала технологию для селфи на расстоянии

Последний патент Apple, который был подан за два года до этой пандемии, говорит об идее создания «синтетических групповых селфи».
ITZine.ru 00:55
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
4,7K
Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 03:47
38
Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
226
Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
1,2K
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
1
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
1,4K
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых был зафиксирован посмертно у 58-летней пациентки.
ВЕТТА 03:45
13
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
13
Армия и оружие

Украинские боевики жестоко поплатились за обстрел окраин Донецка

Как пояснили в УНМ ДНР, украинские военные преступники в очередной раз нанесли варварские минометные удары по мирным кварталам сел Веселое и Спартак в окрестностях Донецка.
Журналистская правда 02:33
Армия и оружие

«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

ТАСС 01:15
Шоу-бизнес

Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 04:20
9
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Автоновости дня вчера в 04:07
34
Общество

Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
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