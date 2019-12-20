Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого стрелка, который вечером 19 декабря открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. СМИ сообщают, что подозреваемого зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске.
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с чего всё началось

Установлена личность преступника, открывшего стрельбу на Лубянке

По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
РЕН ТВвчера в 16:27

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Что известно об устроившем стрельбу на Лубянке

Известия02:01

Лайфу стала известна личность стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве

Life.ruвчера в 16:56

Предполагаемый стрелок с Лубянки пытался продать оружие по интернету

Lenta.ruвчера в 18:54

Что известно о человеке, который устроил стрельбу на Лубянке

Комсомольская правдавчера в 17:50

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБКвчера в 17:19

СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РИА Новостивчера в 18:18

Фото ликвидированного преступника, который открыл стрельбу на Лубянке

РЕН ТВвчера в 16:11
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Происшествия

Появилось видео ликвидации напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17. Как сообщалось в СМИ, трое неизвестных открыли огонь в приемной ФСБ.
Lenta.ru вчера в 12:34
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность

Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
МонаВиста вчера в 00:30
Политика

Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе пройдет 23 декабря

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Московский Комсомолец 04:14
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Появились первые изображения нового iPhone SE 2

В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Газета.Ru 01:07
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие

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РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку

Вести Подмосковья вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН 18 декабря в 14:06
Происшествия

В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино

В Москве завели уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба в районе Марьино, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 03:11
Игры

В Resident Evil 3 Remake будет много изменений и нововведений

Gmbox.ru 18 декабря в 10:07
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
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Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

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Lenta.ru 04:35
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Стрелок с Лубянки оказался призером по стрельбе из карабина

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом.
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 04:04
Футбол

Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
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19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем

Известный телеведущий Иван Ургант, который женат на Наталье Кикнадзе, считает старшую дочь супруги от первого брака Эрику – родной.
RuNews24.ru 04:47
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Политика

Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
REGNUM 05:00
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

ToDay News Ufa вчера в 05:51
Технологии

Facebook разрабатывает собственную операционную систему

Facebook разрабатывает собственную операционную систему, чтобы перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google.
Znak.com 02:48
Космос

Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет

Давно ушли в прошлое времена, когда ученые спорили, существуют ли планетные системы, помимо нашей Солнечной.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи

В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
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Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Происшествия

Соседи рассказали о перемене стрелка с Лубянки

Lenta.ru 03:15
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