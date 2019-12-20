По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

с чего всё началось

Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого стрелка, который вечером 19 декабря открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. СМИ сообщают, что подозреваемого зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске.

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