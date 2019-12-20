Происшествия
Газета.RuСтрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого стрелка, который вечером 19 декабря открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. СМИ сообщают, что подозреваемого зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске.
Читать в источнике
Оценить745
с чего всё началось
По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.РЕН ТВвчера в 16:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия
Появилось видео ликвидации напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы
О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17. Как сообщалось в СМИ, трое неизвестных открыли огонь в приемной ФСБ.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность
Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
Политика
Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе пройдет 23 декабря
Видеоконференция контактной группы по Донбассу пройдет 23 декабря 2019 года. На ней стороны обсудят обмен пленными.
Гаджеты
Появились первые изображения нового iPhone SE 2
В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Происшествия
В Москве завели дело после ранения мужчины у фитнес-клуба в Марьино
В Москве завели уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба в районе Марьино, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Игры
В Resident Evil 3 Remake будет много изменений и нововведений
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву
МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
Стрелок с Лубянки оказался призером по стрельбе из карабина
Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом.
Происшествия
На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз
Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем
Известный телеведущий Иван Ургант, который женат на Наталье Кикнадзе, считает старшую дочь супруги от первого брака Эрику – родной.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда
Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
Политика
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах
Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Технологии
Facebook разрабатывает собственную операционную систему
Facebook разрабатывает собственную операционную систему, чтобы перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google.
Космос
Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет
Давно ушли в прошлое времена, когда ученые спорили, существуют ли планетные системы, помимо нашей Солнечной.
Общество
МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи
В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.