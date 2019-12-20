Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого стрелка, который вечером 19 декабря открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. СМИ сообщают, что подозреваемого зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске.
Читать в источнике
Комментировать903
с чего всё началось

Мать стрелка с Лубянки: «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону»

В доме стрелка с Лубянки - 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова, который устроил стрельбу возле здания ФСБ России в Москве, - следователи при обыске нашли целый арсенал оружия.
Комсомольская правдавчера в 21:28

Подробнее о событии

Ни женщины, ни работы: как жил устроивший стрельбу на Лубянке Манюров

Вечерняя Москва05:35

Дом стрелявшего на Лубянке обыскивают правоохранители

Газета.Ru04:00

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБКвчера в 17:19

В квартире стрелявшего на Лубянке проходят обыски

Известиявчера в 20:06

Что известно о человеке, который устроил стрельбу на Лубянке

Комсомольская правдавчера в 17:50

Устроивший стрельбу на Лубянке продавал оружие в Сети

РЕН ТВвчера в 18:35

СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РИА Новостивчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Происшествия

Соседка рассказала о семье стрелявшего на Лубянке

РЕН ТВ 01:05
Происшествия

Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет

Peterburg2.ru 06:08
Армия и оружие

Генерал ВВС США отметил полезность размещения американских ракет в АТР

Командующий ВВС США Чарльз Браун заявил, что размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) американских ракет средней или меньшей дальности укрепило бы безопасность США.
Российская газета 17 декабря в 20:41
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО 18 декабря в 08:44
Наука

Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино

Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
N+1 06:17
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Технологии

Facebook разрабатывает собственную ОС

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
3DNews 04:22
Политика

Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку

Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
RuNews24.ru 06:09
Общество

Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину

Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
ТАСС 05:22
Общество

В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Инфорос 06:35
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Космос

Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые был запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 06:39
Общество

Любовь Соболь пожаловалась в СК на Евгения Пригожина

Дождь 05:23
Авто

АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta

Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 07:36
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели вчера в 06:57
Происшествия

ФСБ рассматривает стрельбу в приемной на Лубянке как теракт

Один выбежал на улицу и некоторые время вел перестрелку с силовиками, а после забаррикадировался в одном из зданий на большой Лубянке и спустя час был убит.
Эхо Москвы вчера в 12:17
Фигурное катание

Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

RT на русском 05:21
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости 18 декабря в 09:30
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

Корреспондента «Ъ» отпустили из полиции после задержания у здания ФСБ

Журналиста задержали без объяснения причин и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.
Коммерсантъ 05:12
ещё по теме
Главное