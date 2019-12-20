Происшествия
Газета.RuСтрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого стрелка, который вечером 19 декабря открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. СМИ сообщают, что подозреваемого зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске.
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с чего всё началось
В доме стрелка с Лубянки - 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова, который устроил стрельбу возле здания ФСБ России в Москве, - следователи при обыске нашли целый арсенал оружия.Комсомольская правдавчера в 21:28
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