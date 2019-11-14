Происшествия

Москва 24Москва 24Стрелявший в колледже Благовещенска пронес ружье мимо охраны

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, пронес ружье мимо охраны. Об этом на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области сообщил руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский.
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Стрелявший в колледже Благовещенска пронес ружье мимо охраны

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