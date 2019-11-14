Происшествия
Москва 24Стрелявший в колледже Благовещенска пронес ружье мимо охраны
Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, пронес ружье мимо охраны. Об этом на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области сообщил руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский.
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Стрельба в колледже Благовещенска: защищены ли школы и вузы Челябинской области?
Первый областной06:07
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Госдума захотела вернуть рубль в прошлое
Депутаты Госдумы предложили Центробанку отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный коридор, восстановив финансовые инструменты регулирования, действовавшие до 2014 года, соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
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Ferrari представила новый спорткар в ретростиле
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