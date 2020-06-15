Происшествия
СобеседникНа Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских
В Москве мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки автомобиля, сообщает АГН «Москва». В результате при стрельбе пострадали двое сотрудников полиции. Сам нападавший был ранен ответным огнем.
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Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Политика
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «чужих войн»
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в искренности заявления президента Дональда Трампа, который сегодня объявил об отказе США от "эры бесконечных войн".
РИА Новости 13 июня в 14:06
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва 10:00
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Футбол
Николич попросил болельщиков поддержать «Локомотив»
Газета.Ru 13:29
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК 21:44
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Экономика
В Алтайском крае более 1 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Резервный фонд региона увеличится за счет средств из федерального бюджета, а также благодаря неразыгранным торгам по капвложениям В Алтайском крае более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание бюджетов городов и районов.
Толк 09:52
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева похвастались завтраком со своего огорода
Накануне в своём stories Галкин поделился красноречивыми кадрами, на которых запечатлён конечный результат работы на собственном огороде Максима и Аллы Борисовны.
Bimru.ru 06:41
Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
Здоровье
В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса
В Тюменской области регистрируется три новых очага групповой заболеваемости COVID-19.
NewsProm.Ru 07:44
Политика
Иностранным гражданам позволено продлить сроки пребывания в РФ
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии коронавируса.
REGNUM 03:55
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия 19:33
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 1062 случая коронавируса.
Телепорт 02:58
Энергетика
Турецкие компании отказываются платить «Газпрому»
Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.
Вести.Ru 10:58
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 15 июня 2020, 06:21 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:21
Хоккей
«Вашингтон» изменил логотип в твиттере в поддержку ЛГБТ-сообщества
«Вашингтон» изменил картинку в профиле твиттера. Новый юзерпик выражает поддержку ЛГБТ-сообществу.
Sports.ru 16:11
Происшествия
Власти Еврейской АО ввели режим ЧС после сильного града
Инцидент произошел 13 июня в поселке Николаевка, расположенного в Смидовичском районе.
Народные новости вчера в 03:01
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive 03:02
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Экономика
«Газпром нефть» выплатит очередные рекордные дивиденды
Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).
Интерфакс 10:32