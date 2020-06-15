В Москве мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки автомобиля, сообщает АГН «Москва». В результате при стрельбе пострадали двое сотрудников полиции. Сам нападавший был ранен ответным огнем.

На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских

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