Происшествия
РИА НовостиСтрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Как рассказала агентству представитель столичного главка СК Юлия Иванова, мужчина находится в больнице. Ранее сегодня полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент по ним начал стрелять прохожий из травматического оружия.
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Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
Глава ДНР отменил режим полной боеготовности
Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.
ИА Новороссия вчера в 13:20
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска сформировали вопросы к мэру города
Председатель городской думы Сергей Дмитриев напомнил коллегам, что им нужно составить письменные вопросы к градоначальнику — они поступили от 17 депутатов.
Сахалин.Инфо 22:19
Гаджеты
Xiaomi создаст оболочку не как MIUI, а похожую на Windows Phone
Evo-rus.com 08:30
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 18:37
Наука
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform 12:48
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 13 российских городах.
РИА Новости 19:58
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Экономика
В Алтайском крае 1,2 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов.
Алтайская правда 22:14
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Общество
В Омской области перенесли обещанное снятие режима самоизоляции
Омские паблики и СМИ активно пишут о снятии особого режима самоизоляции в Омске с понедельника, 15 июня, ссылаясь на некоторые решения регионального оперштаба по противодействию коронавирусу от 11 июня.
РИА СуперОмск 04:16
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Технологии
Объяснена необходимость отключать телефон в поезде
В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru 22:27
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Политика
Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ 16:20
Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценилвидеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу.
Lenta.ru 19:51
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 20:34
Политика
Порошенко в суде обвинил Януковича в потере Крыма
В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail новой генерации
Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM 08:29
Гаджеты
Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome
Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
3DNews 13:10
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Политика
Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием
Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК 06:00