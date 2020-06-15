Как рассказала агентству представитель столичного главка СК Юлия Иванова, мужчина находится в больнице. Ранее сегодня полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент по ним начал стрелять прохожий из травматического оружия.

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

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