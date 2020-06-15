Происшествия
РИА НовостиИсточник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Открывшим огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил источник РИА Новости. "Это уроженец Назрани Ратмир Галаев, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.
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«Стрелок жив»: СК опроверг информацию о смерти мужчины, который ранил двоих полицейских
Комсомольская правда12:25
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Происшествия
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Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
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Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу
Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
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Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
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В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
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Известия 18:11
Финансы
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Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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