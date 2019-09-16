Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть выросли на 15%

Отмечается, что причиной роста цен является заявление властей Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране из-за атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре королевства. Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,29%, и достигла отметки в $69,43 за баррель.
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