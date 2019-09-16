Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть выросли на 15%
Отмечается, что причиной роста цен является заявление властей Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране из-за атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре королевства. Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,29%, и достигла отметки в $69,43 за баррель.
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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравией
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Lenta.ru вчера в 23:32
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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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На предприятиях начнут испытывать 4-дневную рабочую неделю.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
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Повторные парламентские выборы начались в Израиле
В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
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Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
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