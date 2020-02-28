Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСтрингера МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса. В отношении него завели дело по статье о возбуждении ненависти, сообщил глава МГБ ЛНР Анатолий Антонов.
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с чего всё началось

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса. Как сказано в письме главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова в адрес агентства, в отношении задержанного открыто дело по статье о возбуждении ненависти.
РИА Новости09:50

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Стрингера МИА «Россия Сегодня» задержали спецслужбы ЛНР

News.ru13:14

Стрингер «России сегодня» задержан в ЛНР

Вести.Ru11:35

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» задержан в ЛНР

Красная весна10:28

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Известия10:39

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

НТВ10:17

В ЛНР структуры безопасности схватили фотографа МИА «Россия сегодня»

Московский Комсомолец10:06

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

РИА Новости09:50
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Происшествия

В Москве два человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне

ТАСС 14:01
Футбол

Лучшие вратари РПЛ прямо сейчас. Рейтинг Владимира Габулова

После девятого тура РПЛ «Чемпионат» запустил рубрику, в которой Владимир Габулов — экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас председатель совета директоров футбольного клуба «Олимп» — определял пятёрку лучших вратарей по итогам прошедшего тура.
Чемпионат 11:20
Происшествия

В Уфе 15-летний подросток изнасиловал семиклассницу

В Уфе 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании ученицы 7 класса.
Горобзор.ру 07:09
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Российская газета 13:28
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Футбол

Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут

В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Bookmaker-ratings.ru 14:01
Религия

В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса

У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Взгляд.ру 04:42
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолет

РИА Новости 12:39
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru 13:12
Футбол

Доменико Тедеско: Шюррле пропустит три следующих матча

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии немецкого вингера Андреа Шюррле.
Спорт день за днем 05:23
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс 13:39
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv вчера в 07:47
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль «Орск»

В Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России «Орск», сообщает в пятницу, 28 февраля, информационное агентство Sabah.
Известия 13:33
Музыка

YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa 05:31
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Здоровье

ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Коммерсантъ 13:02
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
ToDay News Ufa 12:36
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $50 впервые за три года

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.
Life.ru 04:35
Кино

Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»

Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Газета.Ru 11:40
Здоровье

70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани

На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Аргументы недели вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

Экс-участница комедийного коллектива Comedy Woman Елена Борщёва готовится к операции.
OAnews 03:14
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
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