Политика
Вечерняя МоскваСтрингера МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР
В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса. В отношении него завели дело по статье о возбуждении ненависти, сообщил глава МГБ ЛНР Анатолий Антонов.
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с чего всё началось
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса. Как сказано в письме главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова в адрес агентства, в отношении задержанного открыто дело по статье о возбуждении ненависти.РИА Новости09:50
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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.