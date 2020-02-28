Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса. Как сказано в письме главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова в адрес агентства, в отношении задержанного открыто дело по статье о возбуждении ненависти.

с чего всё началось

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса. В отношении него завели дело по статье о возбуждении ненависти, сообщил глава МГБ ЛНР Анатолий Антонов.

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